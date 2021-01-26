Глава Воронежа Вадим Кстенин был отмечен благодарственным письмом Союза предприятий печатной индустрии (ГИИП).

В документе говорится, что профессиональное и ответственное отношение к решению вопросов по развитию и сохранению сетей распространения печатной продукции на территории Воронежа позволило в 2020 году городу стать одним из лидеров отрасли печатных СМИ в России.

– Мы понимаем высокую значимость печатных средств массовой информации, ту ответственность, которая на них лежит, сложности, которые могут возникать с распространением печатных изданий, — сказал Вадим Кстенин. — В рамках своих полномочий муниципалитет старается создать для организаций, осуществляющих продажу печатных изданий, условия, которые позволят сохранять и развивать этот социально значимый бизнес, – подчеркнул мэр Воронежа.

Организациям, которые занимаются продажей печатной продукции, неоднократно предоставлялась льгота — за право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов они освобождались от платежей или их части. Это, в свою очередь, позволило увеличить оборот торговли печатной продукции и снизить финансовую нагрузку.

Также власти города при размещении киосков, где продают печатную продукцию, в приоритетном порядке предоставляли места с более высокой проходимостью пешеходов.