Рейды по выявлению водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, проведет ГИБДД в Воронеже.

Мероприятие состоится 26 и 27 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан снизить скорость, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу.

Пешеходов, кстати, тоже будут наказывать, если они будут переходить дорогу в неположенных местах.

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