Бесплатные трансляции матчей в БК Winline
По ходу ставок в режиме лайв пользователь букмекерской конторы Winline, подробнее о которой вы можете узнать по ссылке https://topprognoz.com/winline/ , получает доступ к просмотру онлайн-трансляций. Как получить доступ к прямым трансляциям беттору и клиенту Винлайн, читайте ниже.
Как посмотреть лайв-трансляцию?
Изначально стоит отметить, что режим просмотра матчей доступен только для зарегистрированных пользователей, о чём букмекерская контора оповещает сразу же после перехода в специальный подраздел, который находится на главной странице сайта. Создав личный кабинет в Winline, беттору открывается функция просмотра матчей.
Услуга доступна на всех устройствах – матч в режиме лайв вы можете посмотреть как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства на платформах iOS и Android.
Пошаговая инструкция
- Заходим на главную страницу сайта. По центру экрана есть четыре подраздела, один из которых называется «Видеотрансляции».
- Кликаем на этот подраздел. Перед нами открывается список доступных трансляций, среди которых несколько видов спорта.
- Выбираем нужный вариант и матч, после чего пользователь не только может совершить ставку, но и просмотреть игру в прямом эфире.
Данная услуга абсолютно бесплатна как для мобильных устройств и планшетов, так и для персональных компьютеров.
Какие матчи могут идти в прямом эфире в БК Winline?
Конечно же, букмекерская контора не может охватить весь спектр своих событий, однако постоянно приобретает всё больше лицензий на показ некоторых чемпионатов. БК предлагает онлайн трансляции на следующие виды спорта:
- Футбол
- Теннис
- Хоккей
- Настольный теннис
- Волейбол
- Бадминтон
- Гандбол
- Крикет
- Снукер
- Кибер FIFA
- Другие киберспортивные ивенты
Что касается самых популярных турниров, то из них можно выделить чемпионат Нидерландов по футболу, чемпионат Турции по футболу, баскетбольный Еврокубок, российские хоккейные лиги за исключением КХЛ и футбольные товарищеские матчи.
Графические трансляции БК Winline
Помимо непосредственно прямых эфиров с матчей, Winline позволяет пользователям следить за играми при помощи своих графических трансляций. Они представляют собой подробное описание того или иного события, происходящего в игре.
К примеру, если в матче будет выброшен аут, то букмекер сообщает об этом в графической трансляции. Также пользователь может ознакомиться с подробной статистикой игры, которая включает в себя направление атак и количество опасных атак в матче.
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