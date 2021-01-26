По ходу ставок в режиме лайв пользователь букмекерской конторы Winline, подробнее о которой вы можете узнать по ссылке https://topprognoz.com/winline/ , получает доступ к просмотру онлайн-трансляций. Как получить доступ к прямым трансляциям беттору и клиенту Винлайн, читайте ниже.

Как посмотреть лайв-трансляцию?

Изначально стоит отметить, что режим просмотра матчей доступен только для зарегистрированных пользователей, о чём букмекерская контора оповещает сразу же после перехода в специальный подраздел, который находится на главной странице сайта. Создав личный кабинет в Winline, беттору открывается функция просмотра матчей.

Услуга доступна на всех устройствах – матч в режиме лайв вы можете посмотреть как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства на платформах iOS и Android.

Пошаговая инструкция

Заходим на главную страницу сайта. По центру экрана есть четыре подраздела, один из которых называется «Видеотрансляции». Кликаем на этот подраздел. Перед нами открывается список доступных трансляций, среди которых несколько видов спорта. Выбираем нужный вариант и матч, после чего пользователь не только может совершить ставку, но и просмотреть игру в прямом эфире.

Данная услуга абсолютно бесплатна как для мобильных устройств и планшетов, так и для персональных компьютеров.

Какие матчи могут идти в прямом эфире в БК Winline?

Конечно же, букмекерская контора не может охватить весь спектр своих событий, однако постоянно приобретает всё больше лицензий на показ некоторых чемпионатов. БК предлагает онлайн трансляции на следующие виды спорта:

Футбол

Теннис

Хоккей

Настольный теннис

Волейбол

Бадминтон

Гандбол

Крикет

Снукер

Кибер FIFA

Другие киберспортивные ивенты

Что касается самых популярных турниров, то из них можно выделить чемпионат Нидерландов по футболу, чемпионат Турции по футболу, баскетбольный Еврокубок, российские хоккейные лиги за исключением КХЛ и футбольные товарищеские матчи.

Графические трансляции БК Winline

Помимо непосредственно прямых эфиров с матчей, Winline позволяет пользователям следить за играми при помощи своих графических трансляций. Они представляют собой подробное описание того или иного события, происходящего в игре.

К примеру, если в матче будет выброшен аут, то букмекер сообщает об этом в графической трансляции. Также пользователь может ознакомиться с подробной статистикой игры, которая включает в себя направление атак и количество опасных атак в матче.