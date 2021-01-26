Сегодня, в конференц-зале управы Ленинского района состоялось заседание муниципальной общественной комиссии по вопросу благоустройства дворовых и общественных территорий.

В заседании приняли участие профильные специалисты управ районов города, управления дорожного хозяйства, управления жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Управление по делам ГОиЧС» и районного отделения общественной организации «Жилищный контроль».

Собравшиеся обсудили порядок реализации основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы» в 2022 году.

С докладом выступил начальник отдела ЖКХ управы Алексей Ревин.

— Одной из основных целей данного мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, его реализация направлена на обеспечение условий для комфортного проживания граждан, что значительно влияет на индекс качества городской среды, — рассказал Алексей Ревин.

Так в период с начала действия программы по 2020 год в районе благоустроено 42 дворовых территории.

На сегодняшний день минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает ремонт дворовых проездов, создание сетей наружного освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.

Вместе с тем, значительно расширен перечень дополнительных работ, возможных к реализации при условии софинансирования жителями (не менее 20% стоимости). Таких работ порядка 10.

В их числе: установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования, включая ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки; установка сушилок для белья, беседок; озеленение, в том числе посев и (или) подсев газонов; устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений и т.д.

Предварительно специалистами управы Ленинского района на основе инициатив граждан, сформирован пакет предложений и адресный план реализации программы с указанием конкретных видов работ по благоустройству территорий. Получено подтверждение от жителей о готовности софинансирования.

В ходе обсуждения, члены комиссии пришли к выводу о необходимости включения предложенных проектов в программу благоустройства. Таким образом, в Ленинском районе началась подготовка к ремонту девятнадцати дворовых территорий, который пройдет в 2022 году.

Отметим, что в 2021 году в рамках данной программы будут отремонтированы 5 дворов в соответствии с ранее утвержденным перечнем.