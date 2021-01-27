Очередной матч регулярного первенства Национальной молодежной хоккейной лиги провел 26 января ХК «Бобров». Представитель Воронежской области встретился на домашней площадке с ярославским «Локо-Юниором», сообщает «Горком36».

Обе команды к концу января гарантировали себе участие в весеннем споре за Кубок Регионов и к отчетному поединку расположились в верхней части турнирной таблицы. Бобровцы, которые имели за плечами серию из четырех побед подряд, замыкали лидирующий квартет. Волжане же, возглавляемые бывшим форвардом воронежского «Бурана» Константином Касаткиным, обосновались на седьмом месте. Гости отставали от подопечных Александра Крысанова на три очка (32 против 35), но при этом и сыграли на три матча меньше.

Октябрьская встреча команд на ярославском льду выдалась отнюдь не богатой на заброшенные шайбы и завершилась с минимальным перевесом «юниоров» – 2:1. Теперь же соперники и вовсе не смогли «размочить» нули на табло ни за целый час игрового времени, ни в овертайме. И здесь, конечно же, нельзя не отметить успешные действия вратарей. Голкипер хозяев Ярослав Казаков сумел парировать 43 броска, а его волжский коллега по амплуа Сергей Мурашов – 37.

Зато результативной получилась серия буллитов, решившая исход поединка. После пяти попыток с каждой стороны сохранялось равенство: у «Боброва» отличились Максим Крысанов, Андрей Митрофанов и Александр Лапин, у гостей – Дмитрий Ябелов, Максим Мальцев и Никита Варламов. В споре же до первого промаха ярославичи сразу допустили осечку. Никита Пасечник оставил не у дел Даниила Лысикова, появившегося в воротах соперника, но попал в штангу. И следом Крысанов-младший, уложив Мурашова на лед и бросив с неудобной руки под перекладину, поставил точку в этой напряженной встрече – 1:0.

Следующие три матча бобровская команда также сыграет в родных стенах. В предстоящую субботу, 30 января, ее ждет принципиальное соперничество с ХК «Россошь». Затем в Бобров поочередно наведаются хоккеисты новочебоксарского «Сокола» и пензенского «Дизелиста». Встречи с ними состоятся 7 и 9 февраля соответственно.

Михаил Кучеренко