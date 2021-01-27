Живым и здоровым нашли 10-летнего мальчика Мишу, который накануне пропал в Воронеже.

Об этом рассказали волонтеры спасательного отряда «Регион36».

Ребенка обнаружили на улице Новосибирской, недалеко от собственного дома. Школьник исчез 26 января. Он не вернулся домой вовремя. Надо сказать, что мальчик исчезает из поля зрения родных уже во второй раз. Впервые Миша пропал 20 января. Спустя 6 часов его обнаружили прохожие на улице Димитрова. На улице в это время было около 20 градусов ниже нуля.

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