Первый телефонный разговор с президентом Байденом провел Путин
Первый телефонный разговор с вступившим в должность президента США Джозефом Байденом провел глава России Владимир Путин.
Как сообщает РИА Новости, лидер России поздравил американца с началом работы президентом.
Путин и Байден выразили согласие по вопросу продления соглашения СНВ-3. Также поднимались темы договора по открытому небу. Стороны также обсудили вопрос о российской инициативе — о проведении в ООН саммита постоянных членов Совбеза.
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