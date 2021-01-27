Первый телефонный разговор с вступившим в должность президента США Джозефом Байденом провел глава России Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, лидер России поздравил американца с началом работы президентом.

Путин и Байден выразили согласие по вопросу продления соглашения СНВ-3. Также поднимались темы договора по открытому небу. Стороны также обсудили вопрос о российской инициативе — о проведении в ООН саммита постоянных членов Совбеза.