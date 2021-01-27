Приостановленное из-за пандемии коронавируса авиасообщение возобновила Россия с 27 января с четырьмя странами.

Как сообщает «Известия», с сегодняшнего дня начинают летать самолеты в Индию, Финляндию, Катар и Вьетнам.

Ожидается, что авиакомпании будут делать по два рейса в неделю Москва-Хельсинки, Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва-Дели и Москва-Ханой.

При этом финны пока не пускают в страны российских граждан. По меньшей мере ограничения в соседней стране продлятся до 25 февраля.

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