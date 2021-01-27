В Воронеже от объявленного в розыск трёхлетнего сына отказалась мать
В Воронеже от трёхлетнего сына отказалась мать, которая ранее объявила ребёнка в розыск.
В пресс-службе регионального УФССП сообщили, что 2,5 года назад малыша похитил отец. Ребенок жил вместе с ним, дедушкой и бабушкой. Отце скрывал свое местонахождение, чтобы мать не могла общаться с ребёнком.
Когда же мальчика нашли, родительница отказалась принимать сына.
В УФССП рассказали, что ребенку проводили психологическую экспертизу. Медики выяснили, что мальчик привязан к отцу и в качестве члена своей семьи мать не воспринимает.
Фото pixbay.com
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