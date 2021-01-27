В Воронеже от трёхлетнего сына отказалась мать, которая ранее объявила ребёнка в розыск.

В пресс-службе регионального УФССП сообщили, что 2,5 года назад малыша похитил отец. Ребенок жил вместе с ним, дедушкой и бабушкой. Отце скрывал свое местонахождение, чтобы мать не могла общаться с ребёнком.

Когда же мальчика нашли, родительница отказалась принимать сына.

В УФССП рассказали, что ребенку проводили психологическую экспертизу. Медики выяснили, что мальчик привязан к отцу и в качестве члена своей семьи мать не воспринимает.

Фото pixbay.com