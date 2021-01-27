Воронежские полицейские помогли водителю, который попал в трудную ситуацию на трассе в Новоусманском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, происшествие случилось 26 января на тамбовской трассе Р-193.

32-летний водитель, выйдя на дороге по своим надобностям из «Лады Калины», не смог попасть обратно в машину — двери оказались заблокированы. Мобильный телефон и ключ тоже остались внутри. Мужчина попрятался остановить для помощи проезжающих мимо водителей, но никто не останавливался.

Бедолагу заметили госавтоинспекторы, старший лейтенант полиции Сергей Дмитриев и лейтенант полиции Виталий Сердюков, которые проезжали мимо заблокированного автомобиля.

Полицейские помогли гражданину открыть дверь в машину. Мужчина поблагодарил патрульных и поехал дальше. Уже без остановок.

Фото pixbay.com