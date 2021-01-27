Из-за плюсовой температуры и отсутствия снега закрылись два горнолыжных комплекса в Воронежской области.

На своих страничках в соцсетях об этом сообщили спортивные объекты «Эволюция Костенки» в Хохольском районе и «Донгор» в Семилукском районе.

Горнолыжников ждут снова, когда на улице установится минусовая температура. Сотрудники комплексов обещают сообщить, когда трассы будут готовы.

Синоптики в ближайшее время пока не обещают похолодание — по крайней мере, на сегодняшний день теплая и дождливая погода прогнозируется до начала февраля.

Фото pixbay.com