Активисты волонтерских центров озвучили ряд инициатив, которые партия реализует совместно с Правительством

Волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

«Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Дмитрий Медведев, открывая второй Социальный онлайн-форум «Единой России». Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в «красных зонах» более 2 миллионов горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми врачей, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года волонтеры-медики и депутаты от партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных кол-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», — подчеркнул Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше 100 тысяч добровольцев. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные темы на федеральный уровень.

Доброволец из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин, который помогает пожилым людям, поставил вопрос о работе частных домов престарелых. Он предложил их лицензирование, позволяющее защитить людей и сохранить жизни.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил пожилым и людям из группы риска использование трекеров для информирования о состояния их здоровья. Специальные устройства помогут врачам в случае необходимости оперативно оказывать им экстренную помощь.

Также волонтеры предложили поддержать детей-инвалидов. Руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко предложил включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сейчас под такую норму подпадают только инвалиды I и II групп.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн-форума «Единой России», поддержали в профильных министерствах. Представители Кабмина также принимали участие в мероприятии. Партия проработает их совместно с Правительством — положительный опыт такой работы уже есть. Фактически завершена совместная отработка поручений Президента России Владимира Путина по итогам первого аналогичного форума, который прошел в декабре прошлого года.

Как отметил секретарь Воронежского регионального отделения Партии, член Президиума Генерального совета «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, все озвученные на Втором социальном онлайн-форуме «Единой России» инициативы актуальны и своевременны. Воронежское региональное отделение партии готово их поддержать и работать в данном направлении.

Также Владимир Нетёсов рассказал, что в области ведется активная волонтерская работа. Более 1800 новогодних подарков были переданы детям медиков, работающих в «красной зоне». Часть средств на приобретение наборов выделили депутаты регионального и городского парламентов, а также единороссы всех уровней. 11 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных граждан в возрасте старше 70 лет доставлены адресатам. Почти тысяча продуктовых наборов была передана участникам Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!». Более 1400 воронежских детей получили подарки благодаря акции «Елка желаний».

Депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России» и волонтеры клуба «Мы вместе» возьмут под постоянную опеку одиноких ветеранов и инвалидов войны. Данные о нуждающихся в помощи пожилых жителях региона вносят в специальную базу волонтерского центра.

«Волонтерская работа в регионе началась с первых дней пандемии, и будет продолжаться до тех пор, пока жители Воронежской области будут нуждаться в помощи добровольцев», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

В завершение форума Дмитрий Медведев поручил проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров от коронавируса. Кроме того, он предложил вновь организовать сбор средств (партийных взносов и благотворительных пожертвований) на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.