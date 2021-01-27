В последнее время одним из наиболее скандальных медицинских учреждений мира успела стать немецкая клиника «Шаритэ» (Charite). Откровенно говоря, это берлинское учреждение уже и медицинскими-то называть сложно — разве что, с большой, так сказать, натяжкой. Берлинская клиника в большей степени может заслуживать статуса «политической лаборатории», контролируемой западными спецслужбами. И вряд ли это будет преувеличением.

Один из серьёзных вопросов, который возникает к сотрудникам берлинской лечебницы «Шаритэ», связан с судьбой харьковского мэра Геннадия Кернеса.

То, что в своё время не получилось у противников мэра Харькова во время покушения в апреле 2014 года, довершили в Германии. Причём довершили откровенно «топорными методами».

Летом 2020 года у Геннадия Кернеса был диагностирован коронавирус. Сначала он проходил лечение в одной из больниц Харькова, но потом ему «посоветовали» — «для большей надёжности» — осуществить курс лечения в клинике Берлина. И это притом, что немецкие клиники, откровенно говоря, не отличаются наличием прорывных технологий в лечении COVID-19. Но Геннадия Кернеса смогли убедить в том, что врачи в «Шаритэ» ему помогут.

На лечение в Берлин он отправился в середине сентября прошлого года. И сначала всё шло, и с медицинской, и с политической точек зрения, для харьковского градоначальника удачно. Он не только пошёл на поправку, но и, находясь в Германии, победил на выборах на пост главы украинского города. Для оппонентов Кернеса, которые давно видят Харьков лакомым куском по его превращению в очередной оплот необандеровской идеологии, такое развитие событий было крайне негативным. Нужно было предпринимать экстренные и при этом радикальные меры.

Так как необандеровское сообщество Украине само контролируется западными спецслужбами (как это было и с бандеровцами в 1940-1950 годах прошлого века на Западной Украине), основные кураторы украинских радикалов, с большой вероятностью, и решили поставить точку с Геннадием Кернесом, расчистив дорогу своим подопечным.

После сообщений из штаба Кернеса о том, что до конца декабря 2020 года мэр Харькова вернётся из «Шаритэ» домой, вдруг пришло сообщение о его смерти. При этом причиной смерти был назван всё тот же коронавирус. И это при учёте того, что сами же немецкие врачи объявляли об улучшении состояния здоровья пациента и об образовании в его организме достаточного числа антител, способных окончательно справиться с болезнью.

Теперь политический олимп Харькова «зачищен». И есть немалая вероятность того, что на пост мэра будут продвигать откровенно антироссийского кандидата – такого, который был бы выгоден Западу, и который всей своей деятельностью воплощал бы единственный план – конфронтация с Россией любой ценой, даже ценой нескончаемых внутренних конфликтов и обнищания собственного народа.

Но не в одном Геннадии Кернесе политическая подоплека деятельности берлинской клиники «Шаритэ». Как известно, лечение в ней проходил и российский блогер-оппозиционер Алексей Навальный. Сам факт возможной спецоперации раскрывает непреодолимое желание «родных и близких» Навального отправить его на лечение именно в эту клинику. Это притом, что состояние здоровья Навального стабилизировалось и начало улучшаться ещё в клинике Омска.

С чего вдруг была выбрана именно клиника Charite?

По этому поводу есть предположение, что клинику «для лечения» выбирали вовсе не родные и близкие блогера, а именно те, кто спецоперацию и организовал – западные специальные службы. Подбор «Шаритэ» мог быть связан с тем, что в этой клинике у западных спецслужб есть всё, чтобы в прямом смысле слова вершить судьбы людей. А кроме того, есть «свои медики», которые в любой ситуации представят ту точку зрения на процесс лечения, который выгоден контролирующим их лицам.

В итоге у Навального якобы нашли в биоматериалах «следы боевого отравляющего вещества «Новичок»… И ведь никто, кроме самого г-на Навального почему-то не отравился, — ни в аэропорту, ни в самолёте, ни в клинике Омска, ни в клинике «Шаритэ» — никто из напрямую контактировавших с ним. При понимании того, что представляет собой реальный «Новичок», любому здравомыслящему человеку становится очевидно, что «отравление Навального» — ложь, которую решили повторить многократно, чтобы как можно большее число людей в неё поверило. Как говорится, всё по заветам главного пропагандиста нацистской Германии – Йозефа Геббельса. И вроде бы Германия уже давно порвала со своими нацистским прошлым, а пропагандистские методы одного из главных действующих лиц Третьего Рейха по-прежнему в ходу.

Самое удивительное в том, что ложь и пропаганда поставлена через клинику «Шаритэ» на поток.

Стоит напомнить ещё об одном эпизоде с лечением политика всё в той же клинике. Речь идёт о Викторе Ющенко. Чтобы выставить его политической жертвой со стороны оппонентов, в берлинской клинике и в его отношении проводили специальную операцию. Дело было в 2004 году, когда Ющенко стал президентом Украины. Когда тот находился в Берлине, было объявлено, что он «отравлен ядом – диоксином». Почему никаких ядов в организме Ющенко не нашли в клинике Украине, большой вопрос. Хотя учитывая специфику работы «политических санитаров» из «Шаритэ» вопрос отпадает сам собой. Клиника явно стала одним из звеньев работы западных спецслужб в отношении угодных и неугодных политиков.

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