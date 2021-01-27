Стоматологическую помощь на дому оказали воронежские врачи пациентке, болеющей коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, жительница областного центра позвонила в поликлинику №4 и пожаловалась на острую зубную боль. Так как она находилась на карантине, то к ней направили медбригаду, состоящую из врача-хирурга, медсестры и водителя. С собой взяли и необходимое для операции оборудование.

В итоге зуб пациентке вырвали, прописав необходимые препараты и обезболивающие.

В департаменте также сообщили , что после вызова защитные костюмы утилизировали.

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