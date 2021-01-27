Ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Воронеж с 1 февраля начинает выполнять «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия».

Как сообщает портал АвиаПорт, полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 из аэропорта Шереметьево.

В Воронеже полеты будут осуществляться по утрам и вечерам. Вылет из Москвы – в 8.35. Прилет в Воронеж в 10 часов. Обратно самолет полетит в 10.50, прилет в Шереметьево – в 12.20.

Вечерний рейс вылетает из столицы в 18.40, а приземляется в Воронеже в 20.05. Обратный рейс отправляется в Москву в 20.55. Приземляется самолет в Шереметьево в 22.30.

В сообщении также говорится, что открытие рейсов в Воронеж авиакомпанией «Россия» приблизит стратегическую цель перевозчика по повышению мобильности населения и улучшению транспортной доступности регионов.