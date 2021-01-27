Блогер Лакеев признал вину в нападении на машину ФСБ на акции 23 января в Москве
Задержанный по подозрению в нападении на автомобиль ФСБ блогер Константин Лакеев признал свою вину.
Как сообщает ТАСС, подозреваемый попросил прощения и раскаялся в содеянном.
Видео с признанием опубликовал Следственный комитет России.
Лакеев пообещал, что подобное больше не повторится. В месте с ним в полицию были доставлены еще 10 блогеров.
Напомним, что несколько десятков человек в Москве напали на служебных автомобиль ФСБ, пинали, прыгали на него пытаясь разбить стекла. Водителю в лицо распылили баллончик с газом, в результате чего у него был поврежден глаз.
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