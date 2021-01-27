Задержанный по подозрению в нападении на автомобиль ФСБ блогер Константин Лакеев признал свою вину.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый попросил прощения и раскаялся в содеянном.

Видео с признанием опубликовал Следственный комитет России.

Лакеев пообещал, что подобное больше не повторится. В месте с ним в полицию были доставлены еще 10 блогеров.

Напомним, что несколько десятков человек в Москве напали на служебных автомобиль ФСБ, пинали, прыгали на него пытаясь разбить стекла. Водителю в лицо распылили баллончик с газом, в результате чего у него был поврежден глаз.