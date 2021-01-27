Нового и.о. ректора представили 27 января в Воронежском государственном институте искусств.

Им стал экс-директор Дворца творчества детей и молодёжи, народный артист России, Сергей Карпов, сообщил портал ТВ Губерния.

Его представила коллективу заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Сообщается, что занимавшая пост и.о. ректора Ольга Скрынникова написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что на пост ректора Воронежского института искусств претендуют Сергей Карпов, Михаил Бычков и Эмилия Сухечева.

Фото voronezhdrama.ru