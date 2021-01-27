В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Чижов, депутаты Воронежской областной Думы Андрей Климентов, Марина Андрейчук, Елена Губина депутат Воронежской Думы Андрей Зачупейко, заместитель директора МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ольга Рыжкова, председатель Совета ТОС, председатель комитета ТОС «Уличный комитет № 22» Наталья Ванина, заместитель главного врача БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 10» Татьяна Колесникова, председатель Совета Ветеранов Ленинского районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Правдухин, главный врач клинической стоматологической поликлиники № 4 Ленинского района Наталья Проценко, методист отдела образования Ленинского и Центрального районов Алевтина Леонова.

— Известно, что в Ленинском районе традиционно развиты связи депутатского корпуса, органов исполнительной власти и жителей района. Мы с вами всегда вместе формируем планы развития района, участвуем в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ. Результатом такого созидательного взаимодействия становятся отремонтированные дворы и дороги, новые парки и скверы, качественные элементы пешеходной инфраструктуры, — сказал Сергей Ситников.

Так, в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы» выполнено благоустройство 13 дворовых территорий общей площадью 45 тыс. кв. м на сумму порядка 35 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнены работы по ремонту тротуаров общей площадью 23 тыс.кв. м на общую сумму 43, 5 млн. руб.; ремонт верхних изношенных слоев дорожного покрытия составил 16 тыс. кв. м; отремонтирована дорога на ул. Промышленная, дворовая территория по ул. Моисеева, 25 на сумму. Реализована практика гражданских инициатив «Обустройство бульвара Ворошилова по адресу: ул. Ворошилова, 1з на сумму более 10 млн. рублей.

Сергей Александрович подчеркнул, что в районе намерены сохранить темпы работы по формированию комфортной городской среды, поддержке социально значимых инициатив населения.

В 2021 году, в рамках различных муниципальных и областных программ, запланированы дальнейшие работы по ремонту тротуаров на 10 объектах и устройству 274 пандусов, ремонту подъездных путей и подходов к 11 социальным объектам, ремонту дорожного покрытия, по благоустройству 5 дворовых территорий. В рамках муниципально-частного партнерства запланированы работы по благоустройству сквера «Авиаторов» (в районе д. 21 по ул. Ворошилова) и сквера «Заводской» (ул. 9 Января). Также разработаны проекты благоустройства скверов «Кропоткина,4», «Кирова, 2», «им. Куцыгина», «Студенческих отрядов», Бульвара Чапаева, реконструкция Севастьяновского съезда.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в Ленинском районе предстоит комплексная модернизация мест сбора коммунальных отходов.

В перечень подлежащих ремонту, в рамках внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов с установкой ограждения, устройством подъездных путей включены 125 контейнерных площадок на территории многоквартирных домов и 31 на территории сектора ИЖС.

— В целях оказания содействия гражданам в реализации своих обязанностей по организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах и секторе индивидуальной жилищной застройки на территории Ленинского района планируется обустроить 156 контейнерных площадок с устройством ограждений и подъездных путей, с заменой контейнеров. На них установят 255 «евроконтейнеров» объемом 1,1 куб. м. и 142 – объемом 0,75 куб.м нового образца, которые будут соответствующим образом промаркированы, — добавил Сергей Ситников.

Далее заседание продолжилось в режиме обсуждения конкретных пунктов программы развития района.