В отставку решили уйти трое судей в Воронежской области
В Воронежской области приняли решение уйти в отставку трое судей.
Как пишет «Горком36», судьи сами подали документы, которые рассмотрели на региональной коллегии судей, проходившей 20 января.
Занимавший должность судьи Аннинского района Юрий Борзаков, уйдет в отставку с 1 февраля.
Председатель Рамонского районного суда Сергей Бородкин сдаст свои полномочия с 16 марта.
Александр Перепелица, областной судья уйдет в отставку с 24 февраля.
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