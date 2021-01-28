В Воронежской области приняли решение уйти в отставку трое судей.

Как пишет «Горком36», судьи сами подали документы, которые рассмотрели на региональной коллегии судей, проходившей 20 января.

Занимавший должность судьи Аннинского района Юрий Борзаков, уйдет в отставку с 1 февраля.

Председатель Рамонского районного суда Сергей Бородкин сдаст свои полномочия с 16 марта.

Александр Перепелица, областной судья уйдет в отставку с 24 февраля.