Профинансировать из федерального бюджета создание парка «Костёнки» на месте стоянок древнего человека попросил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Этот вопрос глава региона поднял на встрече с замминистра культуры Ольгой Яриловой.

В Москве пообещали рассмотреть это вопрос. Власти пока не называли точный объём средств.

Планируется, что в Костенках создадут выставочную экспозицию, смотровые площадки, элементы «Белгородской черты» с подворьем, детский археологический лагерь, сеть экотороп.

Организаторы планируют, что Костенки станут брендом области.

Фото kostenki-museum.ru