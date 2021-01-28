Воронежский парк «Костенки» могут профинансировать из федерального бюджета
Профинансировать из федерального бюджета создание парка «Костёнки» на месте стоянок древнего человека попросил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Этот вопрос глава региона поднял на встрече с замминистра культуры Ольгой Яриловой.
В Москве пообещали рассмотреть это вопрос. Власти пока не называли точный объём средств.
Планируется, что в Костенках создадут выставочную экспозицию, смотровые площадки, элементы «Белгородской черты» с подворьем, детский археологический лагерь, сеть экотороп.
Организаторы планируют, что Костенки станут брендом области.
Фото kostenki-museum.ru
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