О том, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своей завершающей стадии, заявил Феликс Ершов, вирусолог, академик РАН.

Как сообщает РИА Новости, ученый отметил, что, когда 70-80 процентов людей проконтактируют с коронавирусом, тогда пандемия и завершится.

Прививки ускорят это процесс. Уже через несколько месяцев должна будет появится исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации.

А ограничения, связанные с пандемией COVID-19, могут быть сняты уже нынешним летом, подчеркнул вирусолог.