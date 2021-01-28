Особняк агронома Вагнера восстановят в Воронеже к 2023 году.

Как сообщили в региональном управлении по охране памятников, отреставрированное здание, которое находится по адресу Никитинская, 45, будет офисным.

Разрешение на проведение реставрационных работ, по информации чиновников, уже получено компанией ООО «Терра».

От особняка Вагнера после выполнения работ останется фасад, а само здание будет построено, практически, с нуля. Территорию, прилегающую к дому, благоустроят. Внутри будут располагаться офисы компаний.