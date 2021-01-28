На реке Воронеж до 5 сантиметров уменьшилась толщина льда
Из-за теплой погоды до 5 сантиметров уменьшилась толщина льда на реке Воронеж.
Об этом сообщили поисково-спасательной службе на водных объектах. Специалисты обследовали в ходе рейды акваторию водоёма и провели замеры толщины ледового покрова.
Синоптики обещают дальнейшее потепление, в результате чего лед начнет таять еще быстрее.
Спасатели объясняют любителям зимней рыбалки, в каких местах находится наиболее опасно.
Фото pixbay.com
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