Из-за теплой погоды до 5 сантиметров уменьшилась толщина льда на реке Воронеж.

Об этом сообщили поисково-спасательной службе на водных объектах. Специалисты обследовали в ходе рейды акваторию водоёма и провели замеры толщины ледового покрова.

Синоптики обещают дальнейшее потепление, в результате чего лед начнет таять еще быстрее.

Спасатели объясняют любителям зимней рыбалки, в каких местах находится наиболее опасно.

Фото pixbay.com