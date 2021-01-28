Более 11 тысяч жителей Воронежской области сделали прививки от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на утро 28 января от COVID-19 были вакцинированы 11 452 человека.

Из них вторую прививку сделали 2 327 пациентов. На прошлой неделе привившихся от коронавируса было в два раза меньше, сообщили чиновники.

Губернатор области Александр Гусев заявил о наступлении перелома. Такие вывод он сделал, ежедневно знакомясь с аналитикой по числу госпитализированных с коронавирусом.

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