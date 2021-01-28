Песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе «Евровидение-2021», представит певец Филипп Киркоров.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Instagram артиста.

— Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! — написал Киркоров в соцсети.

Певец обещает удивить зрителей новой песней, которая появится «уже совсем скоро».

Напомним, что в прошлом году «Евровидение» отменили из-да пандемии коронавируса. Результаты прошлогодней жеребьевки организаторы пообещали сохранить.

Фото из Instagram Филиппа Киркорова