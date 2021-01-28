Экс-глава районной ГИБДД в Воронежской области прощал друзьям штрафы
Андрея Мостового, бывшего главу ГИБДД в Калачеевском районе Воронежской области приговорили к штрафу.
Его обвиняли в превышении полномочий. Мостовой скрывал информацию о штрафах и нарушениях правил дорожного движения, которые совершили его друзья.
Знакомые, в случае нарушения ПДД, звонили полицейскому, а тот давал указания не составлять соответствующие протоколы.
На суде экс-глава ГИБДД, ныне работающий механиком, свою вину признал и попросил не наказывать его строго.
В итоге Калачеевский районный суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.
Фото pixbay.com
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