Андрея Мостового, бывшего главу ГИБДД в Калачеевском районе Воронежской области приговорили к штрафу.

Его обвиняли в превышении полномочий. Мостовой скрывал информацию о штрафах и нарушениях правил дорожного движения, которые совершили его друзья.

Знакомые, в случае нарушения ПДД, звонили полицейскому, а тот давал указания не составлять соответствующие протоколы.

На суде экс-глава ГИБДД, ныне работающий механиком, свою вину признал и попросил не наказывать его строго.

В итоге Калачеевский районный суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.

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