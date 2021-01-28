Чеченца, подравшегося с росгвардейцами, поймали с компасом в псковском лесу
Правоохранители задержали выходца из Чечни, подравшегося с росгвардейцами 23 января на незаконной акции в Москве.
Сайда-Мухаммада Джумаева задержали в лесу под Псковом с картой и двумя компасами. Мужчина собирался перебраться в Латвию, сообщает «Вести».
Мужчину везут в Москву на допрос в управление Следственного комитета России.
Ранее советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов обратился к Джумаеву с требованием в кратчайшие сроки сдаться властям.
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