Правоохранители задержали выходца из Чечни, подравшегося с росгвардейцами 23 января на незаконной акции в Москве.

Сайда-Мухаммада Джумаева задержали в лесу под Псковом с картой и двумя компасами. Мужчина собирался перебраться в Латвию, сообщает «Вести».

Мужчину везут в Москву на допрос в управление Следственного комитета России.

Ранее советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов обратился к Джумаеву с требованием в кратчайшие сроки сдаться властям.