Партия привлекает дополнительные силы, чтобы уменьшить нагрузку на медперсонал

О региональных практиках студенческой волонтерской помощи в больницах рассказали активисты «Единой России» в ходе второго Социального онлайн-форума. Он проходил во вторник, 26 января, на площадке партии.

Например, в городе Прокопьевске Кемеровской области 18 студентов филиала Кузбасского медицинского колледжа работают волонтерами на станции «скорой помощи».

О работе Ленинградского областного волонтерского центра рассказал члена Высшего совета партии, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Мы создали ресурсный добровольческий центр, задача которого – скоординировать работу волонтеров-медиков для того, чтобы точечно, адресно помогать как врачам, так и жителям Ленинградской области», — отметил Александр Дрозденко. По его словам, волонтеры, их уже более 300, развозят лекарства и работают в «красной зоне».

В Воронежской области студенты и ординаторы Государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко также откликнулись на призыв системы здравоохранения и оказывают всю возможную помощь медикам в период пандемии, работая в качестве среднего медперсонала, врачей поликлинического звена, врачей-стажеров в «красных зонах» стационаров г. Воронежа, Воронежской области и соседних регионов.

Как рассказал депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России», ректор ВГМУ Игорь Есауленко, сейчас, например, на факультете подготовки кадров высшей квалификации обучается 926 ординаторов 1-го и 2-го курса. В настоящее время более 70% из них трудоустроены в медицинских учреждениях. Остальные находятся на практической подготовке, но все-равно помогают врачебному персоналу медицинских учреждений в борьбе с пандемией. Целевики, приехавшие из других областей, уехали к себе на родину и трудятся там.

Ректор медуниверситета отметил, что в вузе оказывают всю возможную поддержку волонтерам -медикам. «Например, нами было принято решение предоставить альтернативную возможность сдачи сессии студентам, которые работают в «красной зоне». Сдавать экзамены они могут в тестовом режиме»,- подчеркнул Игорь Есауленко.