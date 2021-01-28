«Единая Россия» проведет неделю тематических приемов

С 1 по 5 февраля в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» и местных общественных приемных пройдет неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.

Участие в ней примут депутаты всех уровней от «Единой России», сенаторы Российской Федерации, представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В связи с эпидобстановкой тематическая неделя приемов будет проводиться в онлайн-формате.

Заявления и обращения можно направлять:

— на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru,

— оставить обращение на сайте voronezh.er.ru в разделе «Приемная» – «Форма обратной связи»

— по телефону 8 (473) 239-93-39

— через социальные сети регионального отделения партии: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram

— почтой по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (простым письмом)

— оставить письменное обращение в специальном почтовом ящике, который установлен в самом здании приемной (пр-т Революции, д. 33, холл 1 этажа).