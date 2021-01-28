Воронежцев проконсультируют по вопросам здравоохранения
«Единая Россия» проведет неделю тематических приемов
С 1 по 5 февраля в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» и местных общественных приемных пройдет неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.
Участие в ней примут депутаты всех уровней от «Единой России», сенаторы Российской Федерации, представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
В связи с эпидобстановкой тематическая неделя приемов будет проводиться в онлайн-формате.
Заявления и обращения можно направлять:
— на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru,
— оставить обращение на сайте voronezh.er.ru в разделе «Приемная» – «Форма обратной связи»
— по телефону 8 (473) 239-93-39
— через социальные сети регионального отделения партии: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram
— почтой по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (простым письмом)
— оставить письменное обращение в специальном почтовом ящике, который установлен в самом здании приемной (пр-т Революции, д. 33, холл 1 этажа).
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