Два крупных спорткомплекса, сопоставимые с «Олимпиком», появятся на окраине Воронежа
Два сопоставимых с «Олимпиком» крупных спортивных комплекса появятся в Воронеже.
Об этом 28 января во время прямой линии рассказал Владимир Кадурин, руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области.
Один может быть построен в Железнодорожном районе, а другой на улице Острогожской. Оба объекта будут располагаться частично в лесной зоне, которая находится в федеральной собственности.
Обновление ожидает и пока единственный подобный спорткомплекс «Олимпик». Там предполагается обустроить пункты проката, расширить парковку и построить помещения для профессиональных спортсменов.
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