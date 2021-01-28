Наряду с ежедневными рейдами по пресечению противоправной деятельности в сфере потребительского рынка, проводимыми сотрудниками управы Ленинского района Воронежа, вводятся в регулярную практику совместные мероприятия с представителями полиции.

При этом в соответствии с полномочиями органов внутренних дел товар, реализуемый на незаконных торговых точках, подлежит изъятию. Как правило, проверяющие изымают плодоовощную продукцию, текстильные изделия и хозяйственные товары.

Сотрудники управы и полиции составляют протоколы об административных правонарушениях. Вернуть свой товар продавцы-нарушители смогут только по решению суда.

Также все они заплатят административные штрафы и оплатят издержки по транспортировке и хранению изъятой продукции.

В большинстве случаев у теневых предпринимателей отсутствуют документы на реализуемый товар, а иногда и документы, удостоверяющие личность. Сегодня один из таких продавцов, реализующий рыбу, был задержан сотрудниками полиции.

Также в ходе рейда было изъято 310 единиц текстильной продукции, торговое оборудование, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Следует отметить, что многие горожане ликвидацию незаконной торговли поддерживают.