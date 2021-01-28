В Воронеже на пожаре пострадала пенсионерка
Пожар произошел сегодня, 28 января, в Железнодорожном районе Воронежа.
На 9 этаже дома по адресу ул. 25 Января, 18 загорелась в 7.09 квартира.
Огонь тушили 12 спасателей, сообщили в региональном ГУ МЧС. В 7.30 пожар был ликвидирован.
Из квартиры спасатели вытащили 78-летнюю бабушку. С ожогами женщину госпитализировали в больницу.
Причина пожара устанавливается специалистами.
Фото «Горком36»
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