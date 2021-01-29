На 88 году жизни в Москве скончался народный артист СССР Василий Лановой.

Причиной смерти стал коронавирус, сообщает РИА Новости.

Свои соболезнования принес мэр Москвы Сергей Собянин , назвав его «всенародно любимым актером» и «великим артистом».

Василия Ланового вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом в начале января. Позже стало известно, что Ланового перевели в реанимацию.