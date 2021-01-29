От коронавируса скончался народный артист Василий Лановой
На 88 году жизни в Москве скончался народный артист СССР Василий Лановой.
Причиной смерти стал коронавирус, сообщает РИА Новости.
Свои соболезнования принес мэр Москвы Сергей Собянин , назвав его «всенародно любимым актером» и «великим артистом».
Василия Ланового вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом в начале января. Позже стало известно, что Ланового перевели в реанимацию.
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