Ветер и осадки в виде дождя со снегом обещают синоптики на предстоящие выходные в Воронежской области. Тем не менее на улице для середины зимы будет очень тепло.

В субботу, 30 января, по области ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью до — 4 градусов. Днем до + 3 градусов. Ветер южный порывами до 17 м/с.

В воскресенье, 31 января, в регионе будет облачная погода, мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью до 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ветер южный порывами до 20 м/с.

Напомним, что сегодня, 29 января, об усилении ветра предупредили жителей Воронежской области в региональном ГУ МЧС.