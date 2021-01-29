С просьбой быть внимательнее на дорогах к воронежским водителям обратилась Госавтоинспекция.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. В регионе ожидается неблагоприятная погода, поэтому на автотрассах возможна сложная ситуация из-за снега с дождем и сильного ветра.

Как уже сообщалось, МЧС предупредило жителей Воронежской области о сильном ветре порывами до 20 метров в секунду.

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