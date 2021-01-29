8-летнего школьника, который пропал 27 января в Верхнем Мамоне, нашли спящим в туалете местного Дома культуры.

Как оказалось, ребенок побоялся возвращаться домой, после того, как допоздна загулял.

Школьника обнаружили в третьем часу ночь. Родители обратились в полицию около 10 часов вечера, когда мальчик не пришел домой после тренировки по борьбе самбо.

Сам «спортсмен» рассказал, что на улице гулял дотемна, а когда узнал от друзей, что его ищут родители и полиция, испугался. Он залез в Дом культуры и решил переждать ночь там. Утром же школьник собрался идти домой. По крайне мере, он так говорит.