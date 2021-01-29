Неблагоприятные погодные условия, которые с 22 января наблюдаются в Воронежской области, заставляют филиал «Россети Центр Воронежэнерго» работать в режиме повышенной готовности — это означает, что при необходимости энергетики в кратчайшие сроки приступят к устранению технологических нарушений.

Вчера МЧС рассылал оповещения о том, что в ночь на 29 января в регионе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Штормовое предупреждение было объявлено не зря, ведь такой ветер способен привести к падению деревьев на линии электропередач, что может стать причиной обрыва или схлеста проводов. Предупрежденные энергетики были мобилизованы и готовы к круглосуточной работе (147 бригад укомплектовали необходимым инструментом, приспособлениями и спецодеждой, а также оснастили высокопроходимой спецтехникой). Больницы, специализирующиеся на лечении ковидных больных, были взять на особый контроль (там необходимо поддерживать бесперебойное энергоснабжение).

В общей сложности в «боевой готовности» находились 458 сотрудников Воронежэнерго и 278 единиц спецтехники.

Так же в режиме полной готовности находились 22 бригады «Воронежской горэлектросети» — это 105 человек и 38 единиц техники, которые бы оперативно восстановили электроснабжение, если бы это потребовалось.

Обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов были готовы 33 передвижные дизель-генераторные установки суммарной мощностью около 1,2 МВт .

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому номеру контакт-центра Россети 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Марина Хоружая