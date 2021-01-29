В отдаленный микрорайон Воронежа под названием «Озерки» помимо маршрута №65, курсирующего по Левому берегу, весной запустят автобусы и из центра города. Новый маршрут будет начинать движение от Кольцовского сквера, а Озерки станут его конечным пунктом. Автобус № 86 будет двигаться от Кольцовского сквера в сторону цирка по ул. Кирова, продолжит движение по ул. 20-летия Октября, а переехав ВОГРЭСовский мост, завернет направо и далее последует к Озеркам по улицам Лебедева, Менделеева, набережной реки Песчанка, и по улицам микрорайона ВАИ — Циолковского, Туполева, Иркутской, Шидловского.

Также воронежцев ждет открытие еще двух новых маршрутов. И тоже, вероятнее всего, весной. Один из них будет возить горожан от Митрофаньевского источника в Северный микрорайон, а второй — от Перхоровича до Урывского.

Марина Хоружая