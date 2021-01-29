Следственный комитет РФ объявил розыск Леонида Волкова — соратника скандального оппозиционера Навального. Как утверждает ведомство, Волков руководил сетью штабов Навального и призывал несовершеннолетних граждан России совершать противоправные действия, представляющие заведомую опасность для жизни подростков. По данному факту СК РФ вчера предъявило заочное обвинение господину Волкову, руководствуясь часть 2 статьи 151.2 УК РФ. За день до этого Волков дал комментарий в Фейсбуке по этому поводу, заявив, что все это придумано, и он наоборот призывал родителей не отпускать детей на массовые несанкционированные шествия. Однако лингвистическое исследование выявило как раз-таки наличие таких призывов.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что нашли видео, где Волков завлекает молодежь приходить на несанкционированные митинги за сутки до их проведения. Уголовное дело о вовлечении детей в несогласованные массовые акции было возбуждено 22 января. Тогда же управлением МВД была начата доследственная проверка информации, по которой руководство штабов Навального организовывало провокации и насильственные действия, широко освещая из в соцсетях, а также оппозиционных и иностранных средствах массовой информации. Тогда же МВД выяснило, что Леонид Волков находится за границей.

Марина Хоружая