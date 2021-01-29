-Маргарита Симоньян — медиаменеджер и журналист, поэтому не понятно, как она может выражать официальную позицию Российской Федерации, — удивился призыву госпожи Симоньян забрать Донбасс в состав РФ пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Москва занимает по данному вопросу «ответственную позицию» и у Кремля нет планов присоединять Донбасс к России», — заявил прессек президента.

Свой призыв о присоединении Донбасса прозвучал из уст главреда RT на форуме «Русский Донбасс», который состоялся вчера и где была представлена доктрина «Русский Донбасс», разработанная властями ДНР и ЛНР (в документе обозначено, что целью Донецка и Луганска является обеспечение гармоничного развития русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями).

. На форуме присутствовали также супруг Маргариты Симоньян — телеведущий НТВ, а в прошлом известный клипмейкер Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян и депутаты Госдумы единорос Андрей Козенко и коммунист Казбек Тайсаев. Симоньян отметила, что жители Донбасса «хотят жить у себя дома и быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины» и отметила, что «мы обязаны им это обеспечить». Закончила свою речь Маргарита Симоньян практически лозунгом: » Россия-матушка, забери Донбасс домой!»

Представитель МИД Украины Олег Николенко после таких речей заявил о том, что инициирует запрет въезда на Украину для Кеосаяна, напомнив, что для Симоньян и Бабаяна путь в страну уже «давно заказан». В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Симоньян не представляет официальную позицию России и сказанное — всего лишь ее мнение и личная позиция.

Марина Хоружая