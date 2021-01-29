Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в их стране точно не будет. Депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко даже потребовала законодательно запретить закупку данного российского препарата.

В Украине вакцинация населения еще не началась, по предварительным данным ее начнут в феврале. Напомним, что страна ведет ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, исключая лишь российскую вакцину. При этом харьковская компания «Биолек» подала в органы власти документы для государственной регистрации «Спутник V (в частности, и для производства данной вакцины на территории Украины), да и глава политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил о целесообразности государственной регистрации российской вакцины.

В конце 2020 года власти Украины заявили о том, что заключили договор на поставку более 1,9 млн. доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Такси украинцы планируют получить вакцину по программе COVAX. Всего Украине, как не благополучной стране, пообещали выделить 8 млн. доз препарата (на первом этапе будет поставлено в страну 1,2 млн. доз)

Марина Хоружая