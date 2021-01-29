Разоблачительный фильм господина Навального о построенном в Геленджике «дворце Путина», набравший на Ютубе более 100 миллионов просмотров, был развенчан. Роскошные интерьеры, аквадискотека, кальянная и прочие атрибуты красивой жизни президента произвели на зрителей неизгладимое впечатление. Но сегодня в сети появился контраргумент — видео, снятое изданием Mash «Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике».

В фильме Навального рассказывается (но не показывается) о том, что президент много времени проводит в Геленджике и именно там для неформального общения собираются чиновники и также самые близкие люди. Мол, время они проводят вместе с Владимиром Путиным в личном казино или комнате с шестом. Однако в новом фильме, Дворец предстал в виде одних бетонных стен — ни мебели, на казино, ни кальянов… Рабочие, которые не покладая рук трудятся на объекте и утверждают, что работы там еще лет на 5-6, утверждают, что Путина здесь в глаза не видели. Во всем дворце завершен только фасад, а внутри все находится на так называемом нулевом этапе.

Кстати, «аквадискотека» из фильма Навального оказалась просто не достроенным фонтаном. Сотрудник технадзора, который провел телевизионщикам экскурсию по дворцу, сообщил что строительство данного объекта идет уже шесть лет. И примерно столько же его предстоит строить. Кстати, здесь даже не знают, кто будущий хозяин дворца. Понятно, что человек очень не бедный. А может и не один человек. Президент же заявил что дворец ему не принадлежит, равно, как и его близким родственникам.

Марина Хоружая