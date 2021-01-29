До 28 февраля придется продлить свое заточение воронежским пенсионерам — такое предписание выдало им правительство области согласно указу губернатора. Поберечь себя придется людям старше 65 лет (для них сохранится возможность назначения и выплаты больничных) Напомним, что для данной группы воронежцев ограничения вернули в ноябре прошлого года.

При этом, региональные власти разрешили наконец возобновить работу парку аттракционов, фуд-кортам и детским игровым комнатам, расположенным в торговых центрах. Естественно все это должно происходить с неукоснительным соблюдением антиковидных мер.

Марина Хоружая