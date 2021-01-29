Сегодня на 873-м километре трассы М-5 «Урал» под Самарой произошла страшная авария -в 19.20 около села Заборовка столкнулись три автомобиля: легковушка «Нива Шевроле», грузовик с полуприцепом DAF и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате ДТП 6 человек погибли, 11 получили ранения. Ликвидировать последствия ЧП прибыло 59 спасателей и 25 единиц спецтехники. Также для эвакуации выживших пострадавших была привлечена санавиация — об этом распорядился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Марина Хоружая