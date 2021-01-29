По данным Росстата численность российского населения на 1 января 2021 года стала меньше на 510 000 человек. Если в аналогичном периоде предыдущего года в нашей стране проживало 146 миллиона 748 тысяч 600 жителей, то в этом году — число россиян составило 146 миллионов 238 тысяч 185 человек.

Согласно данным статистики в городе из вышеозначенного количества россиян проживают 109 миллионов 300 тысяч человек, сельских жителей у нас порядка 37 миллионов.

Марина Хоружая