Степень разрушения старого воронежского общежития будет проверена Следственным комитетом
После многочисленных жалоб жильцов разрушенного общежития, расположенного по адресу Ленинский проспект, 135, Следственный комитет организовал доследственную проверку. Это произошло после того, как жалобы воронежцев появились в СМИ. Жалобы заключались в том, что в здании бывшего общежития (данный статус со здания был снят 10 лет назад), построенного еще в 60-е годы, никогда не делалось капитального ремонта и оно начало разрушаться. Лопнули трубы, начала осыпаться кирпичная кладка внешней стены, а внутри из-за промокающих стен появилась черная плесень, опасная для здоровья. За более чем полвека эксплуатации в здании обветшали все коммуникации — гидроизоляция и система водоотведения.
Пресс-служба мэрии заявила о намерении ходатайства перед Фондом капремонта о том, чтобы общежитие было обследовано как можно скорее, и чтобы в ближайшее время начались работы по ремонту в доме инженерных коммуникаций. При этом капремонт данного здания запланирован на период 2021-2022 гг.Вчера, 28 января, на объект уже выезжала комиссия, которая определила первостепенные задачи для УК «Янтарь». Мэрия предписала выполнить их управляющей компании в кратчайшие сроки.
Марина Хоружая
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