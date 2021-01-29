После многочисленных жалоб жильцов разрушенного общежития, расположенного по адресу Ленинский проспект, 135, Следственный комитет организовал доследственную проверку. Это произошло после того, как жалобы воронежцев появились в СМИ. Жалобы заключались в том, что в здании бывшего общежития (данный статус со здания был снят 10 лет назад), построенного еще в 60-е годы, никогда не делалось капитального ремонта и оно начало разрушаться. Лопнули трубы, начала осыпаться кирпичная кладка внешней стены, а внутри из-за промокающих стен появилась черная плесень, опасная для здоровья. За более чем полвека эксплуатации в здании обветшали все коммуникации — гидроизоляция и система водоотведения.

Пресс-служба мэрии заявила о намерении ходатайства перед Фондом капремонта о том, чтобы общежитие было обследовано как можно скорее, и чтобы в ближайшее время начались работы по ремонту в доме инженерных коммуникаций. При этом капремонт данного здания запланирован на период 2021-2022 гг.Вчера, 28 января, на объект уже выезжала комиссия, которая определила первостепенные задачи для УК «Янтарь». Мэрия предписала выполнить их управляющей компании в кратчайшие сроки.

Марина Хоружая