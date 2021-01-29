8 февраля российские вузы заработают в прежнем режим. Министерство образования, согласовав данное решение с территориальными органами Роспотребнадзора, позволило студентом вернуться к очной форме обучения.

За неделю ректорам предписано подготовить учебные заведения к приему студентов с учетом всех эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения коронавируса. Преподаватели и студенты обязаны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а при входе в университеты и институты (а также в столовые и санузлы) будут размещены емкости с антисептиками.

Перед тем как войти в здание, студентам, педагогам и другим работникам вузов будут заменять температуру. Тех, у кого будут обнаружены признаки ОРВИ, к занятиям не допустят.

Аудитории во время перемен необходимо будет проветривать.

При этом в Минобрнауки отметили, что вузы должны быть готовы к возврату ограничений, если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться. Педагоги, которым более 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, по прежнему допускаться до работы не будут.

Марина Хоружая