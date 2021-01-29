Как сообщил канал РБК, ссылаясь на заявления российских вирусологов, в России возможна новая вспышка COVID-19. По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, причиной этого станет снижение иммунитета и авитаминоз, который всегда наблюдается после зимнего периода. Впрочем, большого всплеска заболеваемости не будет.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что сейчас заболеваемость снизилась из-за того, что во время долгих новогодних праздников народ не собирался такими большими компаниями, как трудовой коллектив, аудитория студентов или класс школы. Сейчас, когда люди вышли из уединения, возможен небольшой подъем заболеваемости, по его мнению.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что в марте заболеваемость в нашей стране должна заметно снизиться. «Фаза медленного роста заболеваемости в нашей стране завершилась и сменилась фазой стабилизации», — говорит Горелов.

Марина Хоружая