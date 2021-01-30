Пока власти Нововоронежа пытаются за миллион рублей продать нашумевший памятник Алёнке, предприимчивые люди продают свечные копии монумента по более доступным ценам.

Фигурки Алёнки в виде бюста высотой в 10,5 сантиметров сделаны из растительного соевого воска, так что модно сказать экологически чистые.

Стоимость копии памятника всего 1000 рублей. Продавец сообщила журналистам, что в продаже пока 4 штуки. Если их купят, можно будет подумать о расширении производства.

Фото из объявления на сайте