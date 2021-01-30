Как сообщает ряд СМИ, со ссылкой на руководителя сети региональных штабов Алексея Навального, на 31 января 2021 года планируются новые шествия в поддержку арестованного политика.

Как отметила депутат областной Думы, внештатный неонатолог Воронежской области Людмила Ипполитова, по подсчетам ведущих социологов на несанкционированные акции 23 января из группы 18-24 летних более 70% респондентов пришли на митинг впервые, а из группы 25-35 лет – более 40%: «Даже это характеризует срез участников данной акции: поколение, которое выросло под мирным небом, не видело танков, беды, разрухи и не может представить последствий подобных мероприятий. Они не понимают, что от раскачки общества и государства страдают не только те, кто раскачивает, но и люди абсолютно не имеющие к этому никакого отношения. Никто не должен прибегать к таким акциям, защищая свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики!!!! А привлечение несовершеннолетних на подобные несанкционированные акции просто преступно!!! Неравнодушная молодежь – это замечательно и есть много форм реализации своей жизненной позиции: Народный фронт, дискуссионные клубы, областная молодежная организация, волонтерское движение, конкурсы и гранты на различных уровнях, но не бросание снега, петард и бутылок в правоохранительные органы не понимая до конца ради чего вся эта затея и во имя КОГО.»

Людмила Ипполитова особо подчеркнула, что организаторов акции не взволновала даже ситуация с коронавирусом: «А чего там? Не своих же детей и близких подвергаем опасности, переживут!!!! Скученность людей, тесное общение и игнорирование средств индивидуальной защиты в десятки раз повышают риск распространения инфекции, с которой такими огромными усилиями и трудностями, теряя родных и близких, мы все вместе только, только начинаем справляться. Уважаемые и дорогие земляки! Я очень хочу процитировать Леонова Л.М., который говорил: «Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство родины!»